Стали известны дата и место прощания с Арменом Джигарханяном
Народного артиста СССР Армена Джигарханяна, ушедшего из жизни на 86 году, похоронят 17 ноября на Ваганьковского кладбище. Об этом «Интерфаксу» рассказал друг актера Артур Согомонян.
«Похоронят на Ваганьковском кладбище, где дочь Армена Борисовича», - уточнил Согомонян.
Прощальная церемония с артистом планируется в Московском драматическом театре, который он возглавлял. Из-за коронавирусных ограничений на проведение массовых мероприятий и большое скопление людей решение еще не окончательное.
«Пока сложно что-то сказать, власти должны дать добро», - сказал Согомонян.
Напомним, Армен Джигарханян скончался в ночь на субботу, 14 ноября. Причиной его смерти, по словам друга, стал отказ почек. Смерть актера констатировали врачи больницы, где находился артист.
Армен Джигарханян включен в Книгу рекордов Гиннесса по количеству сыгранных им ролей в кино.
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