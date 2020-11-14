Стали известны дата и место прощания с Арменом Джигарханяном

«Похоронят на Ваганьковском кладбище, где дочь Армена Борисовича», - уточнил Согомонян.

Прощальная церемония с артистом планируется в Московском драматическом театре, который он возглавлял. Из-за коронавирусных ограничений на проведение массовых мероприятий и большое скопление людей решение еще не окончательное.

«Пока сложно что-то сказать, власти должны дать добро», - сказал Согомонян.

Напомним, Армен Джигарханян скончался в ночь на субботу, 14 ноября. Причиной его смерти, по словам друга, стал отказ почек. Смерть актера констатировали врачи больницы, где находился артист.

Армен Джигарханян включен в Книгу рекордов Гиннесса по количеству сыгранных им ролей в кино.

