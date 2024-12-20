Стала известна дата выхода второго сезона «Кибердеревни»
Второй сезон комедийного сериала «Кибердеревня» выйдет осенью 2025 года, рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра «Кинопоиск».
Сюжет второго сезона «Кибердеревни» развернется спустя год с момента событий первого. Голограмма Галя вселилась в тело Барагозина и стала сильной как никогда. Николай заперт в космической тюрьме. Ему и его другу Робогозину предстоит бросить вызов могущественной Гале, выпутаться из сложной ситуации и решить проблемы, которые они создали сами.
На фестивале поп-культуры Хомякон показали новые кадры из продолжения сериала «Кибердеревня», а также представили спецэпизод из вселенной проекта — «Кибертакси».
Ранее Заслуженная артистка России Оксана Сташенко рассказала о своей первой полнометражной режиссёрской работе в фильме «Новогоднее чудо», напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru