Стала известна дата выхода второго сезона «Кибердеревни»

Сюжет второго сезона «Кибердеревни» развернется спустя год с момента событий первого. Голограмма Галя вселилась в тело Барагозина и стала сильной как никогда. Николай заперт в космической тюрьме. Ему и его другу Робогозину предстоит бросить вызов могущественной Гале, выпутаться из сложной ситуации и решить проблемы, которые они создали сами.

На фестивале поп-культуры Хомякон показали новые кадры из продолжения сериала «Кибердеревня», а также представили спецэпизод из вселенной проекта — «Кибертакси».



Ранее Заслуженная артистка России Оксана Сташенко рассказала о своей первой полнометражной режиссёрской работе в фильме «Новогоднее чудо», напоминает RT.

