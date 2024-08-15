Стала известна дата выхода третьего сезона сериала «Триггер»
Третий сезон сериала «Триггер» выйдет онлайн 19 сентября, рассказал исполнитель главной роли в сериале актер Максим Матвеев.
Режиссером продолжения сериала выступил Игорь Твердохлебов, продюсером стала Александра Ремизова.
Действие продолжения сериала разворачивается после событий полнометражной ленты «Триггер. Фильм». Артем Стрелецкий (персонаж Максима Матвеева) возвращается в столицу и возобновляет практику.
К своим ролям в сериале вернутся Светлана Иванова (Даша), Игорь Костолевский (Александр Стрелецкий), Владислав Тирон (Мотя), Ангелина Стречина (Катя) и другие. К касту сериала также присоединилась Ирина Старшенбаум (Майя), исполнившая одну из главных ролей в «Триггер. Фильме».
Кинолента пополнится новыми актерами. Так, в сериале появятся Максим Стоянов, Анастасия Уколова, а также Ирина Старшенбаум. Создатели сериала рассказали, что новый сезон затронет более глубокие и личные аспекты жизни персонажей.
Ранее стало известно, что рейтинг самых популярных российских сериалов за всю историю на «Кинопоиске» возглавил проект «Триггер» с Максимом Матвеевым в главной роли, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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