Стала известна дата выхода третьего сезона сериала «Триггер»

Режиссером продолжения сериала выступил Игорь Твердохлебов, продюсером стала Александра Ремизова.



Действие продолжения сериала разворачивается после событий полнометражной ленты «Триггер. Фильм». Артем Стрелецкий (персонаж Максима Матвеева) возвращается в столицу и возобновляет практику.



К своим ролям в сериале вернутся Светлана Иванова (Даша), Игорь Костолевский (Александр Стрелецкий), Владислав Тирон (Мотя), Ангелина Стречина (Катя) и другие. К касту сериала также присоединилась Ирина Старшенбаум (Майя), исполнившая одну из главных ролей в «Триггер. Фильме».

Кинолента пополнится новыми актерами. Так, в сериале появятся Максим Стоянов, Анастасия Уколова, а также Ирина Старшенбаум. Создатели сериала рассказали, что новый сезон затронет более глубокие и личные аспекты жизни персонажей.

Ранее стало известно, что рейтинг самых популярных российских сериалов за всю историю на «Кинопоиске» возглавил проект «Триггер» с Максимом Матвеевым в главной роли, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

