Сериал «Триггер» с Матвеевым посмотрели пять миллионов человек
Рейтинг самых популярных российских сериалов за всю историю на «Кинопоиске» возглавил проект «Триггер» с Максимом Матвеевым в главной роли, сообщила директор по взаимодействию с индустрией компании «Яндекс» Ксения Болецкая.
По ее словам, сериал посмотрели пять миллионов человек. Болецкая отметила, что у телезрителей растет интерес к российским сериалам. Так, в 2020 году 44% месячной аудитории «Кинопоиска» отдавали предпочтение российским проектам, а в 2023 году число таких зрителей выросло до 73%.
Также в топ-5 вошли такие сериалы, как «Мажор», «Папины дочки. Новые», «Метод» и «Библиотекарь».
Всего на «Кинопоиске» вышли сотни проектов, снятых по заказу телеканалов, 28 из них посмотрели больше миллиона подписчиков.
Ранее стало известно, что исполнитель песни «Третье сентября», заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский исполнит одну из ролей в одноимённом музыкальном комедийном сериале, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru