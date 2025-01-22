Стала известна дата выхода мультфильма «Соник-4»
Четвертая кинолента о приключениях Соника и его друзей выйдет в мировой прокат 19 марта 2027 года, передает Variety.
Paramount Pictures анонсировала «Соника-4» еще до выхода третьей части. Она, в свою очередь, собрала 422 миллиона долларов и стала самой успешной во франшизе.Благодаря большим сборам третьей части общая выручка франшизы достигла одного миллиарда долларов.
Кто займет место режиссера пока неизвестно, как и актерский состав картины. В последнем на данный момент фильме участвовал Бен Шварц, Идрис Эльба, Коллин О’Шонесси и Киану Ривз.
Ранее стало известно, что в Краснодаре создали анимационную студию «КубаньМультфильм», напоминает RT.
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