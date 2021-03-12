Стала известна дата выхода фильма «Форсаж-9» на российские экраны

Девятая часть блокбастера «Форсаж» выйдет на российские киноэкраны 20 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на Universal Pictures в России.

Там отметили, что мировая премьера ленты запланирована на 25 июня. При этом мировая премьера «Форсаж-9» должна была состояться 21 мая 2020 года, а затем неоднократно переносилась из-за эпидемии коронавируса.