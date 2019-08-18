В Тбилиси перекрыты улицы из-за съемок «Форсажа»

Некоторые улицы Тбилиси будут перекрыты на время съемок эпизодов голливудского фильма «Форсаж-9». Об этом информирует «Грузия Online».

МВД Грузии сообщает, что ограничение движения на участках от улицы Ионы Вакели до переулка Важа Пшавела введено с 18 по 27 августа.

Оно распространяется на все время съемок на автотранспорт. Запрет не действует в отношении служб скорой помощи, пожарных и спасателей. Уточняется, что пешеходы не смогут передвигаться по указанным маршрутам в промежутке с 21:00 до 07:00.

Ранее НСН сообщала, что Госфильмофонд передаст Тбилиси все ленты «Грузия-фильм».



