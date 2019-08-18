В Тбилиси перекрыты улицы из-за съемок «Форсажа»
Некоторые улицы Тбилиси будут перекрыты на время съемок эпизодов голливудского фильма «Форсаж-9». Об этом информирует «Грузия Online».
МВД Грузии сообщает, что ограничение движения на участках от улицы Ионы Вакели до переулка Важа Пшавела введено с 18 по 27 августа.
Оно распространяется на все время съемок на автотранспорт. Запрет не действует в отношении служб скорой помощи, пожарных и спасателей. Уточняется, что пешеходы не смогут передвигаться по указанным маршрутам в промежутке с 21:00 до 07:00.
Ранее НСН сообщала, что Госфильмофонд передаст Тбилиси все ленты «Грузия-фильм».
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