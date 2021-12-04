Стала известна дата прощания с актрисой Ниной Ургант

«Гражданская панихида пройдет в театре 8 декабря. В этот же день пройдут похороны. Их место пока неизвестно», - сообщает «Интерфакс».

По информации из театра, в этот же день состоятся похороны. Где будет похоронена артистка, не сообщается.

Народная артистка РСФСР Нина Ургант умерла 3 декабря. Она была удостоена Государственной премии СССР. Нина Ургант прославилась благодаря таким фильмам, как «Укротительница тигров», «Шли солдаты…», «Белорусский вокзал» и другие.