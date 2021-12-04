Стала известна дата прощания с актрисой Ниной Ургант
Публика сможет попрощаться с актрисой Ниной Ургант в Александринском театре 8 декабря.
«Гражданская панихида пройдет в театре 8 декабря. В этот же день пройдут похороны. Их место пока неизвестно», - сообщает «Интерфакс».
По информации из театра, в этот же день состоятся похороны. Где будет похоронена артистка, не сообщается.
Народная артистка РСФСР Нина Ургант умерла 3 декабря. Она была удостоена Государственной премии СССР. Нина Ургант прославилась благодаря таким фильмам, как «Укротительница тигров», «Шли солдаты…», «Белорусский вокзал» и другие.
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