Иван Ургант поделился трогательным воспоминанием о бабушке
3 декабря 202123:01
Телеведущий Иван Ургант поделился в Instagram трогательным воспоминанием о своей бабушке Нине Ургант, которой не стало 3 декабря.
Ургант рассказал, как проводил время с Ниной во времена своего детства.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru