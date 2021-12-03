Иван Ургант поделился трогательным воспоминанием о бабушке

Телеведущий Иван Ургант поделился в Instagram трогательным воспоминанием о своей бабушке Нине Ургант, которой не стало 3 декабря.

Ургант рассказал, как проводил время с Ниной во времена своего детства.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Иван Ургант
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