Стала известна дата премьеры второго сезона сериала «Жить жизнь»

Второй сезон сериала «Жить Жизнь» выйдет на телеэкраны 12 сентября, сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра START.

В России начались съемки второго сезона сериала «Казанова»

В главной роли по-прежнему Любовь Аксёнова. В актерский состав вошли также Дарья Мороз, Юрий Чурсин, Игорь Гордин и другие артисты.

Режиссером проекта остался постановщик первого сезона Михаил Вайнберг, известный также по сериалу «Тест на беременность». По его словам, авторы во втором сезоне постарались представить достаточно широкий спектр человеческих взаимоотношений.

«Создатели стараются докопаться до первопричин тех или иных поступков», - отметил режиссер.

Ранее в Санкт-Петербурге стартовали съемки 24-го сезона сериала «Тайны следствия», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Пресс-службы к/т KION
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