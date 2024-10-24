Стала известна дата премьеры сериала «Первый номер» с Цыгановым в главной роли
Премьера сериала «Первый номер» состоится 1 декабря, рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра Kion.
В сериале приняли участие такие актеры, как Евгений Цыганов, Павел Деревянко, Надежда Михалкова, Александра Бортич, Равшана Куркова, Ида Галич, Денис Власенко и другие.
Режиссером выступает Клим Козинский, сценарий написали Сергей Минаев и Дмитрий Минаев.
Созданием проекта занималась компания MEDIASLOVO Данилы Шарапова и Петра Анурова.
Ранее стало известно, что для посетителей кинопарка «Москино» доступны площадки разных городов и стран. Желающие могут увидеть Древнюю Русь, Москву 1940-х и Западную Европу, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru