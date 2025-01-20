Стала известна дата премьеры комедийного сериала «Дорогой родственник»
Премьера сериала «Дорогой родственник» состоится в онлайн-кинотеатре Kion 1 февраля, рассказали в пресс-службе стримингового сервиса.
По сюжету семья Громовых решает разъехаться. Покупатели квартиры найдены, аванс потрачен, планы построены. Однако в квартире прописан Дима, бывший муж старшей дочери. Мужчину пытаются уговорить выписаться из квартиры, однако он не намерен этого делать. Тогда Громовым приходится расправиться с Димой, прибегая к самым изощренным методам.
Режиссером проекта выступила Анна Пармас, в главных ролях - Анна Михалкова и Тимофей Трибунцев. Роли в проекте также исполняют Екатерина Вилкова, Надежда Маркина, Екатерина Ильина, Алексей Базанов и Александр Ильин младший.
Ранее стало известно, что в Русском доме в Берлине начали показывать сериал «Слово пацана», напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд начал рассматривать дело Тимура Иванова о хищении из банка «Интеркоммерц»
- Президент Панамы отверг заявление Трампа о контроле над Панамским каналом
- Минюст предложил ужесточить наказание за разжигание ненависти с угрозами
- Стала известна дата премьеры комедийного сериала «Дорогой родственник»
- Трамп в своей инаугурационной речи не упомянул Россию и Украину
- В ДНР погиб один человек при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника
- Депутат Свинцов: Возвращение TikTok в Россию возможно после блокировки в США
- «Волшебник Изумрудного города» вошел в топ-5 самых кассовых фильмов России
- Кингисеппские таможенники предотвратили контрабанду старинных картин
- Трамп пообещал создать сильнейшую армию в мире
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru