Стала известна дата премьеры комедийного сериала «Дорогой родственник»

По сюжету семья Громовых решает разъехаться. Покупатели квартиры найдены, аванс потрачен, планы построены. Однако в квартире прописан Дима, бывший муж старшей дочери. Мужчину пытаются уговорить выписаться из квартиры, однако он не намерен этого делать. Тогда Громовым приходится расправиться с Димой, прибегая к самым изощренным методам.

Режиссером проекта выступила Анна Пармас, в главных ролях - Анна Михалкова и Тимофей Трибунцев. Роли в проекте также исполняют Екатерина Вилкова, Надежда Маркина, Екатерина Ильина, Алексей Базанов и Александр Ильин младший.

Ранее стало известно, что в Русском доме в Берлине начали показывать сериал «Слово пацана», напоминает «Радиоточка НСН».