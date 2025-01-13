Названа дата премьеры сериала «Танго на осколках»

Режиссером проекта стал Сергей Сенцов, оператором-постановщиком выступил Никита Городниченко, автор сценария — Галина Мосалова.

По сюжету бизнес-леди после смерти ее супруга узнает о его «второй жизни»: он изменял жене и занимался танго. Тогда женщина решила разобраться в происходящем и тоже пошла на танго. Вместе с внезапно мистически появившимся мужем в ее жизни - мир танго кардинально меняет ее жизнь.

Для свой роли актриса Юлия Снигирь специально училась танцевать танго, актеров готовила чемпионка мира по сценическому танго Сагдиана Хамзина.

Ранее стало известно, что актер Юра Борисов номинирован на американскую премию SAG Awards за роль второго плана в фильме «Анора», напоминает RT.

