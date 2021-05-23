Стал известен победитель «Евровидения-2021»

Представительница Италии заняла первое место на «Евровидении-2021».

Певица Манижа выступила в финале «Евровидения»

Таковы итоги голосования жюри и зрителей.

Певица Манижа, которая представляла Россию, заняла девятое место, набрав 204 балла.

Ранее в финал вошли страны так называемой "большой пятёрки", которые по правилам конкурса не проходят отбор. Это Германия, Франция, Испания, Великобритания и Италия. Также здесь выступит исполнитель от Нидерландов, страны-организатора конкурса.


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Фото: euroinvision.ru
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