Стал известен победитель «Евровидения-2021»
23 мая 202101:50
Представительница Италии заняла первое место на «Евровидении-2021».
Таковы итоги голосования жюри и зрителей.
Певица Манижа, которая представляла Россию, заняла девятое место, набрав 204 балла.
Ранее в финал вошли страны так называемой "большой пятёрки", которые по правилам конкурса не проходят отбор. Это Германия, Франция, Испания, Великобритания и Италия. Также здесь выступит исполнитель от Нидерландов, страны-организатора конкурса.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru