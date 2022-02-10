Сразу несколько российских фильмов представят на Берлинском кинофестивале
10 февраля, невзирая на пандемию коронавируса и жесткие европейские меры безопасности, в немецкой столице начнется Берлинский международный кинофестиваль.
В фестивальной программе «Панорама» показывают много документальных работ и артхауса. А с точки зрения содержания она фокусируется на социальных проблемах. За призы «Панорамы» в этом году будет бороться картина «Продукты 24», драматическая история о мигрантах из Узбекистана, работающих в круглосуточном магазине в одном из спальных районов Москвы. Это полнометражный дебют молодого режиссера Михаила Бородина, а художественным руководителем проекта был Алексей Герман младший.
Конкурс Encounters существует в рамках Берлинале совсем недавно, всего два года, тут демонстрируются фильмы молодых авторов. В этом году в нем участвует «Брат во всем», история о взрослении близнецов, мечтающих стать летчиками. Ее снял Александр Золотухин, выпускник мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарии, мастерской, которая показывает великолепные результаты. Напомним, ее выпускники показываются на крупнейших мировых и российских кинофестивалях, самый успешный на сегодняшний день — Кантемир Балагов, выигрывавший каннскую программу «Особый взгляд» и уже нанятый HBO для киноадаптации культовой игры Last of Us. Золотухин ранее бывал на Берлинале — в программе «Форум» в 2019 году показывали его драму «Мальчик русский». Также российские фильмы есть в программах короткометражного кино и фильмов для детей и подростков.
Ну а в основном конкурсе фестиваля в борьбе за статуэтки Золотого и Серебряных Медведей участвуют 18 фильмов из 15 стран. В том числе знаменитости европейского кино австриец Ульрих Зайдль, итальянец Паоло Тавиани, француженка Клер Дени, а также плодовитый кореец Хон Сан-су, каждый год показывающий свои новые работы на крупнейших мировых кинофорумах, камбоджийской экспериментатор Рити Панх.
Откроет Берлинале фильм Франсуа Озона «Петер фон Кант». Знаменитый француз снял свою версию драмы классика Райнера Вернера Фассбиндера «Горькие слезы Петры фон Кант».
Особенно громкими внеконкурсными премьерами Берлинале в этом году обещают стать новый хоррор Дарио Ардженто «Темные очки» о серийном убийце, преследующем проституток (маэстро не снимал десять лет, потому его новый фильм конечно же ждут с нетерпением).
А также документальный фильм о Нике Кейве. This Much I Know to Be True новозеландского режиссера Эндрю Доминика, в котором рассказывается о том, как Кейв работал во время пандемии. Кейв часто сотрудничал с Домиником. Например, он писал музыку к его знаменитому вестерну «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса». В 2021 году Кейв, как и большинство музыкантов во всем мире, не мог выступать. Фильм Доминика стал для Кейва способом прервать молчание и рассказать публике о себе и своих коллегах, их работе в студии во время пандемии, их мыслях по поводу происходящего в мире. Ник Кейв даже собирается лично прибыть в немецкую столицу на премьеру.
Итак, в программах нынешнего Берлинале хорошо представлено азиатское и европейское кино, будут фильмы с участием Жюльет Бинош, Шарлотты Генсбур, Изабель Юппер. А вот фильмов из США в программах почти нет. Важный американский участник в основном конкурсе — драма «Позвони Джейн» Филлис Наж с Сигурни Уивер, Элизабет Бэнкс и Кейт Мара. И это также единственный фильм конкурса, чья мировая премьера уже была. «Позвони Джейн» о группе активисток, помогавших женщинам с нелегальными абортами, недавно показывали на американском «Сандэнсе».
А вне конкурса можно отметь разве что «Костюм» Грэма Мура с Марком Райлэнсом, криминальную драму из жизни Чикаго 50-х годов, историю портного, обшивающего гангстеров и знающего все их секреты. В прошлые годы на Берлинале приветствовали американское кино, вместе с ним на фестиваль приезжали кинозвезды. Но в последние годы эта тенденция меняется — не то из-за коронавируса, не то в связи с тем, что тут как раз несколько нет назад появилось новое руководство, любителя американцев Дитера Косслика сменили два содиректора, Мариетт Рисенбек и Карло Шатриан.
Берлинский кинофестиваль в прошлом году из-за пандемии проходил в два этапа. Сначала зимой его фильмы показывали онлайн прессе и индустрии, и жюри определяло победителей, а летом прошли показы для публики в немецкой столице. В этом году, несмотря на омикрон и на жесткие меры безопасности внутри Германии, его решили провести целиком физически. Правда, он пройдет фактически тоже в два этапа, и приезжающих из разных стран профессионалов постараются отделить от жителей города. С 10 по 16 февраля пройдут показы для прессы, а с 17 по 20, когда уже будет известно о распределении наград, фильмы сможет посмотреть и публика. Решение о том, кто выиграет фестиваль, кому достанутся Золотой и Серебрянные Медведи Берлинале будет принимать жюри, которое в этом году возглавляет американский режиссер М. Найт Шьямалан, создатель таких хитов, как «Шестое чувство» и «Таинственный лес».
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