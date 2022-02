Сразу несколько российских фильмов представят на Берлинском кинофестивале

А также документальный фильм о Нике Кейве. This Much I Know to Be True новозеландского режиссера Эндрю Доминика, в котором рассказывается о том, как Кейв работал во время пандемии. Кейв часто сотрудничал с Домиником. Например, он писал музыку к его знаменитому вестерну «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса». В 2021 году Кейв, как и большинство музыкантов во всем мире, не мог выступать. Фильм Доминика стал для Кейва способом прервать молчание и рассказать публике о себе и своих коллегах, их работе в студии во время пандемии, их мыслях по поводу происходящего в мире. Ник Кейв даже собирается лично прибыть в немецкую столицу на премьеру.

Итак, в программах нынешнего Берлинале хорошо представлено азиатское и европейское кино, будут фильмы с участием Жюльет Бинош, Шарлотты Генсбур, Изабель Юппер. А вот фильмов из США в программах почти нет. Важный американский участник в основном конкурсе — драма «Позвони Джейн» Филлис Наж с Сигурни Уивер, Элизабет Бэнкс и Кейт Мара. И это также единственный фильм конкурса, чья мировая премьера уже была. «Позвони Джейн» о группе активисток, помогавших женщинам с нелегальными абортами, недавно показывали на американском «Сандэнсе».

А вне конкурса можно отметь разве что «Костюм» Грэма Мура с Марком Райлэнсом, криминальную драму из жизни Чикаго 50-х годов, историю портного, обшивающего гангстеров и знающего все их секреты. В прошлые годы на Берлинале приветствовали американское кино, вместе с ним на фестиваль приезжали кинозвезды. Но в последние годы эта тенденция меняется — не то из-за коронавируса, не то в связи с тем, что тут как раз несколько нет назад появилось новое руководство, любителя американцев Дитера Косслика сменили два содиректора, Мариетт Рисенбек и Карло Шатриан.

Берлинский кинофестиваль в прошлом году из-за пандемии проходил в два этапа. Сначала зимой его фильмы показывали онлайн прессе и индустрии, и жюри определяло победителей, а летом прошли показы для публики в немецкой столице. В этом году, несмотря на омикрон и на жесткие меры безопасности внутри Германии, его решили провести целиком физически. Правда, он пройдет фактически тоже в два этапа, и приезжающих из разных стран профессионалов постараются отделить от жителей города. С 10 по 16 февраля пройдут показы для прессы, а с 17 по 20, когда уже будет известно о распределении наград, фильмы сможет посмотреть и публика. Решение о том, кто выиграет фестиваль, кому достанутся Золотой и Серебрянные Медведи Берлинале будет принимать жюри, которое в этом году возглавляет американский режиссер М. Найт Шьямалан, создатель таких хитов, как «Шестое чувство» и «Таинственный лес».