Сразу несколько российских фильмов представят на Берлинском кинофестивале

В фестивальной программе «Панорама» показывают много документальных работ и артхауса. А с точки зрения содержания она фокусируется на социальных проблемах. За призы «Панорамы» в этом году будет бороться картина «Продукты 24», драматическая история о мигрантах из Узбекистана, работающих в круглосуточном магазине в одном из спальных районов Москвы. Это полнометражный дебют молодого режиссера Михаила Бородина, а художественным руководителем проекта был Алексей Герман младший.

Конкурс Encounters существует в рамках Берлинале совсем недавно, всего два года, тут демонстрируются фильмы молодых авторов. В этом году в нем участвует «Брат во всем», история о взрослении близнецов, мечтающих стать летчиками. Ее снял Александр Золотухин, выпускник мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарии, мастерской, которая показывает великолепные результаты. Напомним, ее выпускники показываются на крупнейших мировых и российских кинофестивалях, самый успешный на сегодняшний день — Кантемир Балагов, выигрывавший каннскую программу «Особый взгляд» и уже нанятый HBO для киноадаптации культовой игры Last of Us. Золотухин ранее бывал на Берлинале — в программе «Форум» в 2019 году показывали его драму «Мальчик русский». Также российские фильмы есть в программах короткометражного кино и фильмов для детей и подростков.

Ну а в основном конкурсе фестиваля в борьбе за статуэтки Золотого и Серебряных Медведей участвуют 18 фильмов из 15 стран. В том числе знаменитости европейского кино австриец Ульрих Зайдль, итальянец Паоло Тавиани, француженка Клер Дени, а также плодовитый кореец Хон Сан-су, каждый год показывающий свои новые работы на крупнейших мировых кинофорумах, камбоджийской экспериментатор Рити Панх.

Откроет Берлинале фильм Франсуа Озона «Петер фон Кант». Знаменитый француз снял свою версию драмы классика Райнера Вернера Фассбиндера «Горькие слезы Петры фон Кант».

Особенно громкими внеконкурсными премьерами Берлинале в этом году обещают стать новый хоррор Дарио Ардженто «Темные очки» о серийном убийце, преследующем проституток (маэстро не снимал десять лет, потому его новый фильм конечно же ждут с нетерпением).