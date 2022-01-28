«Трилогию Канье» представили на суд кинокритикам
На кинофестивале независимого кино «Sundance» показали первую часть фильма о Канье Уэсте.
Масштабный документальный проект называется «Jeen-yuhs: Трилогия Канье» и представляет собой четыре с половиной часа воспоминаний и редких архивных кадров.
Создатель фильма Кларенс «Куди» Симмонс познакомился со своим героем ещё в прошлом веке, в их родном Чикаго — Уэст делал карьеру на местной хип-хоп сцене, а «Куди» был стендапером, начинающим режиссёром и ведущим музыкальной программы. «Я постоянно слышал о нём, сталкивался с ним на тусовках, а когда впервые, наконец, увидел его выступление, то понял, что этот парень будет суперзвездой», - рассказывал режиссёр. Они стремительно сблизились, Симмонс уже тогда принялся документировать жизнь своего героя, и хроника растянулась на 22 года. В конце 2019 года он пришел на встречу с боссами Time Studios в Нью-Йорке с презентацией посвященного Уэсту фильма и с огромной спортивной сумкой. Сумка была набита кассетами и мини-дисками, и когда он вывалил всё содержимое на стол главы студии, тот сразу оценил возможности эпического проекта и дал ему зелёный свет. Так появилась трилогия.
Она похожа на американские горки, как, собственно, и жизнь самого артиста, со взлётами и падениями, удивительной карьерой, трепетным отношением к семье — прежде всего к матери, чья смерть в 2007 году стала катализатором психологического кризиса Уэста, из которого ему пришлось выбираться долго и трудно. В трилогию включены эпизоды его стычек с Тейлор Свифт и Дональдом Трампом, его попыток баллотироваться на пост президента США и пылкого интереса к христианству. Первая серия почти полностью состоит из съёмок, сделанных Симмонсом. Но будут кадры, собранные из эфиров WTV, TMZ и из Instagram. А лучшие моменты определенно связаны с тем, что происходило в начале нулевых, когда режиссёр последовал за Уэстом из Чикаго в Нью-Йорк, следил за его превращением в серьёзного игрока на музыкальном рынке, когда Канье уже записал половину альбома Jay-Z The Blueprint, а также треки Scarface, Cam'ron, Taleb Kweli, Beanie Sigel и Lil' Kim. И планировал стать новым Jay-Z или даже чем-то большим.
Российский зритель получит возможность всё это увидеть — права на показ купил стриминговый сервис Netflix, заплатив за них, по некоторым данным, 30 млн. долларов — точной суммы сделки официально не называют. Первая часть появится в сетке сервиса уже 16 февраля.
Канье Уэст, американский рэпер, миллиардер, продюсер, композитор, дизайнер, неоднократно признаваемый критикой одним из величайших артистов XXI века и точно один из самых продаваемых, обладатель 22 премий «Грэмми», филантроп, скандалист, экс-муж Ким Кардашьян и экс-кандидат в президенты США.
Кинофестиваль Sundance, основанный Робертом Рэдфордом, традиционно проходит в городке Парк-Сити, штат Юта. Но в этом году из-за пандемии коронавируса он перенесет в виртуальное пространство. Все показы проходят онлайн с 20 по 30 января. Уже в эту субботу станут известны победители в четырех основных его программах — конкурсах мирового и американского игрового кино и мировой и американской документалистики.
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