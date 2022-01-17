Spotify наградил первого русскоязычного диджея Иманбека за миллиард прослушиваний его трека

Трек «Roses — Imanbek Remix» достиг отметки в миллиард прослушиваний еще в октябре 2021 года, сейчас это число превысило 1,5 млрд.

«Приятно, что мое творчество нашло поклонников по всему миру», — поделился Иманбек со Spotify.

В Spotify отметили, что Иманбек стал первым русскоязычным обладателем награды Spotify: ранее ее получали канадский рэпер Дрейк, норвежский диджей Kygo, британская певица Дуа Липа и другие мировые звезды.

«Приятно, что мое творчество нашло поклонников по всему миру. Вдвойне приятно быть отмеченным Spotify наравне с другими мировыми звездами», — приводит слова Иманбека пресс-служба.

Пока у казахского диджея нет русскоязычных треков.

Ремикс на песню рэпера из США SAINt JHN «Roses» Иманбек выпустил в 2019 году. В 2020 году трек диджея вошел в топ-5 самых прослушиваемых композиций на Spotify по всему миру. В 2021 году Иманбек получил за ремикс на «Roses» премию «Грэмми».

