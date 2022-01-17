Spotify наградил первого русскоязычного диджея Иманбека за миллиард прослушиваний его трека
Диджей и музыкальный продюсер из Казахстана Иманбек первый из русскоязычных обладателей получил награду музыкального сервиса Spotify за миллиард прослушиваний своего трека «Roses — Imanbek Remix». Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Spotify.
Трек «Roses — Imanbek Remix» достиг отметки в миллиард прослушиваний еще в октябре 2021 года, сейчас это число превысило 1,5 млрд.
«Приятно, что мое творчество нашло поклонников по всему миру», — поделился Иманбек со Spotify.
В Spotify отметили, что Иманбек стал первым русскоязычным обладателем награды Spotify: ранее ее получали канадский рэпер Дрейк, норвежский диджей Kygo, британская певица Дуа Липа и другие мировые звезды.
«Приятно, что мое творчество нашло поклонников по всему миру. Вдвойне приятно быть отмеченным Spotify наравне с другими мировыми звездами», — приводит слова Иманбека пресс-служба.
Пока у казахского диджея нет русскоязычных треков.
Ремикс на песню рэпера из США SAINt JHN «Roses» Иманбек выпустил в 2019 году. В 2020 году трек диджея вошел в топ-5 самых прослушиваемых композиций на Spotify по всему миру. В 2021 году Иманбек получил за ремикс на «Roses» премию «Грэмми».
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