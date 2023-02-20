Продюсеру «Мумий Тролль» неизвестно об отмене концертов группы

Продюсер рок-группы «Мумий Тролль» Алиса Селезнева не владеет информацией об отмене гастролей.

«К сожалению, у меня нет информации по данному вопросу», - сказала Селезнева в беседе с НСН.

Ранее стало известно, что в Пензе, Рязани, Воронеже, Курске, Орле, Ярославле отменены концерты. На официальном сайте группы в разделе «афиша тура» какая-либо информация отсутствует. В официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» поклонники группы интересуются возвратом билетов, но администраторы им не отвечают.

В марте 2022 года группа «Мумий Тролль» объявила о прекращении концертной деятельности, на время проведения военной операции России на Украине, но потом коллектив изменил свое решение, сообщает НСН.

