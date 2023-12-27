«Список Шиндлера» повторно выставлен на аукцион

Как отмечается, реликвия поступила к коллекционеру от семьи Ицхака Штерна — бухгалтера Оскара Шиндлера, спасшего в годы Второй мировой войны почти 1200 евреев от смерти.

Все они были внесены в соответствующий список. Эта история легла в основу книги Томаса Кенилли «Ковчег Шиндлера», которая была впоследствии экранизирована Стивеном Спилбергом под названием «Список Шиндлера». Фильм был удостоен семи премий «Оскар».

Собственник на этот раз снизил начальную цену, потому что в прошлый раз покупателя, так и не нашел.

Ранее на аукцион выставили картину, написанную участниками группы The Beatles, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

