Специальный выпуск «Друзей» с оригинальным актерским составом выйдет 27 мая

В официальном трейлере собраны фрагменты интервью актеров, их встреча на съемочной площадке в привычных для сериала декорациях, актер Дэвид Швиммер (Росс Геллер) проводит викторину с остальными участниками проекта, в которой пытается выяснить помнит ли кто-нибудь письмо, на скольких страницах Рейчел написала Россу, когда они расстались. Актриса Дженнифер Энистон (Рэйчел Грин) вспомнила фразу создателей сериала, которую они произнесли, приглашая ее в проект. «Запомни, это шоу не сделает тебя звездой!» - предупредили ее создатели ситкома «Друзья».

Вместе с оригинальным актерским составом в специальном выпуске «Друзей» примут участие и звездные гости, такие как Дэвид Бекхэм, Джастин Бибер, BTS, Синди Кроуфорд, Кара Делевинь, Леди Гага, Эллиот Гулд, Кит Харингтон, Ларри Ханкин, Минди Калинг, Томас Леннон, Кристина Пиклз, Том Селлек, Джеймс Майкл Тайлер, Мэгги Уиллер, Риз Уизерспун и Малала Юсафзай.

