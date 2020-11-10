Спектакли Богомолова и Рыжакова получили «Золотые маски»

Постановки МХТ и Театра Наций получили «Золотые маски» за драматические проекты.

Торжественная церемония награждения впервые из-за пандемии коронавируса проходила онлайн. Трансляция велась из Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Лучшей постановкой большой формы стал спектакль «Иранская конференция» Театра Наций (режиссер и худрук «Современника» Виктор Рыжаков).

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За лучший спектакль малой формы награду получил Константин Богомолов - «Преступление и наказание» театра «Приют комедианта» в Санкт-Петербурге.

Спектакль «Сережа» МХТ имени Чехова получил награды за лучшую женскую роль в драме (Мария Смольникова) и режиссерскую работу (Дмитрий Крымов). ДЛ режиссера это уже четвертая «Золотая маска».

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ФОТО: из открытых источников
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