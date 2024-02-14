Спектакль с Добронравовым срочно заменили из-за ухудшения его здоровья

Постановка должна была пройти в Культурном центре ЗИЛ. Добронравов исполняет главную роль.

Собравшимся в театре зрителям сообщили о непредвиденной болезни и резком ухудшении состояния Добронравова. Им предложили вернуть билеты или пойти на другой спектакль.

Отмену мероприятия подтвердила агент артиста Ирина Сойкина, пишет «Газета.Ru».

В конце января стало известно об отмене спектакля с Добронравовым, запланированным на 1 февраля. Сообщалось, что причиной стало повышенное давление у артиста, отмечает «Радиоточка НСН».

