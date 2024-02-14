Спектакль с Добронравовым срочно заменили из-за ухудшения его здоровья
В Москве срочно заменили спектакль «Ты где-то рядом» с участием актера Федора Добронравова.
Постановка должна была пройти в Культурном центре ЗИЛ. Добронравов исполняет главную роль.
Собравшимся в театре зрителям сообщили о непредвиденной болезни и резком ухудшении состояния Добронравова. Им предложили вернуть билеты или пойти на другой спектакль.
Отмену мероприятия подтвердила агент артиста Ирина Сойкина, пишет «Газета.Ru».
В конце января стало известно об отмене спектакля с Добронравовым, запланированным на 1 февраля. Сообщалось, что причиной стало повышенное давление у артиста, отмечает «Радиоточка НСН».
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