Спектакль «Ревизор» покажут на жестовом языке в Театре Мимики 30 сентября

В Театре Мимики и Жеста 30 сентября состоится премьера - спектакль «Ревизор» по пьесе Николая Гоголя. Об этом сообщила-пресс-служба театра.

Отмечается, что постановку осуществляет слышащий режиссер Евгения Акс, которая имеет опыт работы с неслышащими актерами. Так, в 2022 году она поставила пластический спектакль «История одного Ха(у)оса», который стал заметным событием в жизни Театра Мимики и Жеста.

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Была проведена нелегкая предварительная работа по переводу и адаптации пьесы Гоголя на русский жестовый язык. Нужно было найти такие возможности жестового языка и такой способ актерской игры, которые бы сохранили все богатство словесной игры, а также сделали бы спектакль визуально интересным.

При этом особенность постановки состоит в том, что зритель должен почувствовать себя участником происходящего. Именно поэтому действие было решено частично перенести в зрительный зал. Кроме того, необычным будет и то, что дикторы-переводчики с жестового языка примут непосредственное участие в происходящем на сцене.

Художник-постановщик Ольга Долгова предложила минималистическое декорационное решение. Однако разработанные костюмы будут отличаться яркой выразительностью, подчеркивающей в совокупности с пластическим решением карикатурность персонажей.

Директор Театра Мимики и Жеста Роберт Фомин рассказал, что одной из задач постановки является заинтересовать подростковую аудиторию и привлечь ее внимание к классической литературе. Поэтому, указал он, используются актуальные и понятные для молодежи инструменты: стендап, взаимодействие с образами спектакля, начиная с фойе.

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ФОТО: Пресс-служба Театра Мимики и Жеста
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