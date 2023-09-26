Спектакль «Ревизор» покажут на жестовом языке в Театре Мимики 30 сентября
В Театре Мимики и Жеста 30 сентября состоится премьера - спектакль «Ревизор» по пьесе Николая Гоголя. Об этом сообщила-пресс-служба театра.
Отмечается, что постановку осуществляет слышащий режиссер Евгения Акс, которая имеет опыт работы с неслышащими актерами. Так, в 2022 году она поставила пластический спектакль «История одного Ха(у)оса», который стал заметным событием в жизни Театра Мимики и Жеста.
Была проведена нелегкая предварительная работа по переводу и адаптации пьесы Гоголя на русский жестовый язык. Нужно было найти такие возможности жестового языка и такой способ актерской игры, которые бы сохранили все богатство словесной игры, а также сделали бы спектакль визуально интересным.
При этом особенность постановки состоит в том, что зритель должен почувствовать себя участником происходящего. Именно поэтому действие было решено частично перенести в зрительный зал. Кроме того, необычным будет и то, что дикторы-переводчики с жестового языка примут непосредственное участие в происходящем на сцене.
Художник-постановщик Ольга Долгова предложила минималистическое декорационное решение. Однако разработанные костюмы будут отличаться яркой выразительностью, подчеркивающей в совокупности с пластическим решением карикатурность персонажей.
Директор Театра Мимики и Жеста Роберт Фомин рассказал, что одной из задач постановки является заинтересовать подростковую аудиторию и привлечь ее внимание к классической литературе. Поэтому, указал он, используются актуальные и понятные для молодежи инструменты: стендап, взаимодействие с образами спектакля, начиная с фойе.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Медведев: В 2023 году контракт с Минобороны подписали более 325 тысяч человек
- В Москве более 1,2 млн человек сделали прививки от гриппа
- Кабмин одобрил компенсации пострадавшим от утечки персональных данных
- Спектакль «Ревизор» покажут на жестовом языке в Театре Мимики 30 сентября
- Глава Якутии заступился за фильмы «Айта» и «Кандидат»
- Путин поддержал идею возрождения Царскосельского лицея в Петербурге
- Лавров назвал хамскими заявления Финляндии об антироссийских санкциях
- «Яндекс Музыка» запустила YouTube-шоу «Утро в городе»
- Адвокат: Учителя имеют право выгонять детей из класса
- Актера Епифанцева проверят на русофобию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru