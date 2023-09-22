Стартовал новый сезон Содружества школьных театров Москвы
Новый сезон работы проекта «Содружество школьных театров Москвы» стартовал в столице, более 21 тысячи детей продолжат осваивать театральное искусство под руководством почти 900 педагогов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Как отметила вице-мэр, в созданное прошлом году содружество входят более 660 детских и молодежных театров. Дети и педагоги создают и выпускают спектакли, изучают актерское мастерство, пластику и сценическую речь.
«У каждого ребенка есть возможность попробовать себя в качестве актера, режиссера, декоратора. В новом учебном году дети смогут побывать за кулисами столичных театров и еще ближе познакомиться с театральными профессиями, а взрослых ждут лекции и мастер-классы по технологиям и методикам театральной педагогики», — рассказала Ракова.
В новом сезоне в проекте появилась программа «Театральное закулисье», которая дает возможность заглянуть за сцену столичных театров, побывать в театральных цехах и познакомиться с различными профессиями, поучаствовать в мастер-классах деятелей искусства. Первой площадкой станет Московская театральная школа Олега Табакова.
Кроме того, впервые пройдет театральная смена «МД — место действия». Здесь дети получат профессиональные знания, попробуют себя в роли актеров и режиссеров, а в заключение покажут театральное представление.
Творческие коллективы традиционно смогут принять участие в фестивале «Живая сцена» по направлениям «Благосклонная Талия» для новичков и «Школьная Мельпомена» для опытных коллективов. Жюри выберет лучшие драматические и музыкальные постановки.
В новом сезоне продолжит работу Московская мастерская театральной педагогики, где участники встречаются с актерами, режиссерами и деятелями культуры. Первое мероприятие, где расскажут о построении театрально-образовательного пространства и подборе репертуара для учащихся, пройдет 16 сентября.
Также в феврале 2024 года стартует программа для педагогов-организаторов и руководителей школьных театров: они смогут присоединиться к выездным образовательным интенсивам с лекциями, форсайт-сессиями и мастер-классами по различным театральным дисциплинам.
Проект «Содружество школьных театров Москвы» был разработан в рамках федеральной инициативы по созданию и развитию детских и молодежных театральных объединений, его реализует Московский центр воспитательных практик Департамента образования и науки в сотрудничестве с ведущими театрами и Департаментом культуры. Партнерами проекта стали столичные учреждения культуры, в том числе Музей МХАТ, Театр имени С. В. Образцова, Театральный институт имени Бориса Щукина, Российский институт театрального искусства — ГИТИС и другие.
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