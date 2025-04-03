Спектакль Пермского театра оперы и балета отмечен премией Casta Diva

«Событием года» признана смелая творческая деятельность Нижегородского театра оперы и балета имени Пушкина.

«Певицей года» жюри признало Надежду Павлову, за исполнение роли Констанцы в спектаклях Нижегородского театра оперы и балета имени Пушкина «Похищение из сераля», а также за роль Фьордилиджи в спектакле того же театра «Так поступают все женщины».

Награду в номинации «Певец года» получил Ариунбаатар Ганбаатар за исполнение заглавной роли в «Риголетто» в Большом театре, «а также ряд ведущих партий в Мариинском театре».

Ранее стало известно, что оперу «Борис Годунов» в постановке Тарковского покажут в Мариинском театре, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

