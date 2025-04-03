Спектакль Пермского театра оперы и балета отмечен премией Casta Diva
Спектакль Пермского театра оперы и балета «Похождения повесы» на музыку композитора Игоря Стравинского, поставленный режиссером Андреем Прикотенко отмечен российской оперной премией Casta Diva, как «Спектакль года», сообщает Театръ.
«Событием года» признана смелая творческая деятельность Нижегородского театра оперы и балета имени Пушкина.
«Певицей года» жюри признало Надежду Павлову, за исполнение роли Констанцы в спектаклях Нижегородского театра оперы и балета имени Пушкина «Похищение из сераля», а также за роль Фьордилиджи в спектакле того же театра «Так поступают все женщины».
Награду в номинации «Певец года» получил Ариунбаатар Ганбаатар за исполнение заглавной роли в «Риголетто» в Большом театре, «а также ряд ведущих партий в Мариинском театре».
Ранее стало известно, что оперу «Борис Годунов» в постановке Тарковского покажут в Мариинском театре, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru