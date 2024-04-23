Спектакль «Кабаре Пушкин» соберет артистов «Ленкома» всех поколений
Московский Государственный театр «Ленком Марка Захарова» представит музыкальный спектакль «Кабаре Пушкин» по мотивам драматического цикла «Маленькие трагедии».
Представление организовано к 225-летию великого русского поэта Александра Пушкина. Зрители спектакля смогут насладиться текстами пьес «Моцарт и Сальери», «Каменный гость», «Пир во время чумы», а также лирического стихотворения Пушкина.
Действие спектакля развернется в условном «Кабаре», в котором угадывается и литературный салон, и ресторан начала ХХ века, и современный клуб. Данный ход помогает подчеркнуть вечность и современность текстов Пушкина. Премьерные показы запланированы на 6-9 июня 2024 года.
Создателями постановки выступили: главный режиссер театра Алексей Франдетти и заслуженный деятель искусств России Марк Варшавер. В спектакле играют народные и заслуженные артисты России, а также молодое поколение труппы.
Спектакль поставлен при поддержке сервиса «Яндекс Афиша», а также Международного театрального фонда имени Е.П. Леонова
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