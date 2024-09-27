Спектакль БДТ «Холопы» стал «Культурным событием года» в Петербурге

Спектакль Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова в постановке Андрея Могучего признан «Культурным событием года» премии «(От)Личный Петербург», сообщает журнал «Театрал».

Три спектакля поборются за победу в главной номинации премии «Звезда театрала»

Премию на торжественной церемонии получили режиссер-постановщик спектакля Андрей Могучий и директор театра Татьяна Архипова.

В этой же номинации помимо «Холопов» были также выставка «ARS VIVENDI. Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века» в Эрмитаже, а также фестиваль «Архитектон».

Ранее Андрей Могучий покинул пост худрука БДТ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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