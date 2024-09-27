Спектакль БДТ «Холопы» стал «Культурным событием года» в Петербурге
Спектакль Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова в постановке Андрея Могучего признан «Культурным событием года» премии «(От)Личный Петербург», сообщает журнал «Театрал».
Премию на торжественной церемонии получили режиссер-постановщик спектакля Андрей Могучий и директор театра Татьяна Архипова.
В этой же номинации помимо «Холопов» были также выставка «ARS VIVENDI. Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века» в Эрмитаже, а также фестиваль «Архитектон».
Ранее Андрей Могучий покинул пост худрука БДТ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru