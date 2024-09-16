По международной экшн-драме «Амура» выйдет комикс
По экшн-драме «Амура» выйдет одноименная манга, рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра Kion.
Комиксы выйдут в книжном сервисе «Строки» и станут дополнением к основной сюжетной линии «Амуры». Манга раскроет читателям предысторию нескольких ключевых персонажей сериала: Ермака, Йоко и Танаки-сана.
Релиз сериала и комиксов намечен на 1 октября. Производством проекта занимался Kion при участии кинокомпании 1-2-3 Production и Freeland Film Ltd. Сериал снимался при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).
Роли исполнили Алена Михайлова, Екатерина Вилкова, Юрий Колокольников, Аскар Ильясов, Мурат Бисенбин, Валентин Цзин, Юта Кога, Идзуми Сано, Кэн Такигава и другие. Режиссерами сериала выступили Андрей Джунковский и Илья Овсенев.
Ранее стало известно, что индийский режиссер Сохам Шах подал в суд на Netflix в связи с плагиатом в сериале «Игра в кальмара», напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru