Спайк Ли снимет ремейк триллера Куросавы «Рай и ад»
В США снимут ремейк фильма Акиры Куросавы «Рай и ад», сообщает издание Variety.
Режиссером картины станет обладатель двух Оскаров Спайк Ли. На главную роль он пригласил также, имеющего два Оскара, Дензела Вашингтона.
Он исполнит роль влиятельного бизнесмена, сына которого грозятся выкрасть с целью выкупа. Однако по ошибке злоумышленники похищают сына его водителя. Главный герой решает платить ли преступникам за выкуп чужого ребенка?
Продюсированием проекта займутся студии A24 и Apple. Начало съемок запланировано на март 2024 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru