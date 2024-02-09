Спайк Ли снимет ремейк триллера Куросавы «Рай и ад»

Режиссером картины станет обладатель двух Оскаров Спайк Ли. На главную роль он пригласил также, имеющего два Оскара, Дензела Вашингтона.

Он исполнит роль влиятельного бизнесмена, сына которого грозятся выкрасть с целью выкупа. Однако по ошибке злоумышленники похищают сына его водителя. Главный герой решает платить ли преступникам за выкуп чужого ребенка?

Продюсированием проекта займутся студии A24 и Apple. Начало съемок запланировано на март 2024 года.

Ранее Брэд Питт получил приглашение снятся в новом фильме Квентина Тарантино, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

