Спайк Ли снимет ремейк триллера Куросавы «Рай и ад»

В США снимут ремейк фильма Акиры Куросавы «Рай и ад», сообщает издание Variety.

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Режиссером картины станет обладатель двух Оскаров Спайк Ли. На главную роль он пригласил также, имеющего два Оскара, Дензела Вашингтона.

Он исполнит роль влиятельного бизнесмена, сына которого грозятся выкрасть с целью выкупа. Однако по ошибке злоумышленники похищают сына его водителя. Главный герой решает платить ли преступникам за выкуп чужого ребенка?

Продюсированием проекта займутся студии A24 и Apple. Начало съемок запланировано на март 2024 года.

Ранее Брэд Питт получил приглашение снятся в новом фильме Квентина Тарантино, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Екатерина Чеснокова
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