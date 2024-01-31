Леонардо Ди Каприо сыграет бездомного в новом фильме Пола Томаса Андерсона
Американский актер Леонардо Ди Каприо сыграет бездомного в новом фильме режиссера Пола Томаса Андерсона, сообщает Daily Mail.
Издание публикует фотографии артиста в новом образе. Ди Каприо на них предстает, одетым в грязную одежду, поверх которой накинут старый халат. Актер в темных очках и черной шапке стоит у телефонной будки.
Сюжет предстоящей кинокартины пока не раскрывается. Известно лишь, что съемки проходят на севере Калифорнии.
Ранее стало известно, что Ди Каприо сыграет в новом фильме режиссера Томаса Андерсона, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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