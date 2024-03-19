Создатели «Винни-Пух: Кровь и мед» выпустят фильмы с другими героями Disney

Так, по данным издания, в киноленте под названием «Poohniverse: Monsters Assemble» («Пухниверс: Сбор монстров») встретятся Винни Пух, Пиноккио, Бэмби, Тигруля, Динь-Динь, Питер Пэн, Безумный Шляпник, Пятачок и Спящая Красавица. Выпустить фильм планируется уже в 2025 году.

Кроме того, студия планирует выпустить и отдельные треш-хорроры. Например, «Bambi: The Reckoning» («Бэмби: Расплата»), «Pinocchio Unstrung» («Расстроенный Пиноккио»), «Peter Pan’s Neverland Nightmare» («Кошмар Питера Пэна в Нетландии») и другие.

Ранее «Винни-Пух: Кровь и Мед» забрал пять статуэток антипремии «Золотая малина», отмечает «Радиоточка НСН». Он победил в главной номинации «Худший фильм», его автор Рис Фрейк-Уотерфилд признан худшим режиссером, а кровожадные убийцы Винни-Пух и Пятачок — худшим дуэтом. Картина также получила призы за худший сценарий и как худший приквел, сиквел или ремейк.

