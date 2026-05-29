Создатели «Фишера» начали работу над вторым сезоном сериала «Отпечатки»

Новый сезон получил название «Отпечатки. Киллер». Авторами сценария выступят Капустина и Кальварский, который также займет кресло режиссера. Главную роль в проекте исполнит Иван Янковский.

Сериал «Отпечатки. Киллер» подобно «Фишеру» будет основан на реальных событиях. Проект развивается как вертикальная франшиза с новым сюжетом и новыми героями.

Первый сезон проекта «Отпечатки» представили в апреле 2026 года. Главные роли в нем исполнили Оксана Акиньшина и Дмитрий Чеботарев. Режиссером выступил Сергей Филатов, напоминает «Радиоточка НСН».

