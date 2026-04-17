Продолжение сериала «Отпечатки» с Оксаной Акиньшиной представят в виде книги
Вселенную детективного триллера «Отпечатки» с Оксаной Акиньшиной и Дмитрием Чеботаревым в главных ролях расширит новеллизация, сообщает пресс-служба сервиса «КИОН Строки».
По сюжету сериала в тихом Заречном происходит серия жестоких убийств. Следователь Яна Князева возвращается в родной город, чтобы разобраться в происходящем. Действуя с капитаном полиции Денисом, она выходит на след, который ведет к детскому дому и к событиям, произошедшим много лет назад.
Роман продолжит историю, представленную в сериале, а также глубже раскроют персонажей. Автором новеллизации, которая объединит в себе жанры драмы, детектива и триллера, выступил писатель, шеф-редактор издательства «Молодость», преподаватель литературного мастерства Антон Мамон. В центре романа — не только поиск убийцы, но и связи между людьми, которые были сформированы в детстве.
Помимо электронной книги также будет доступна и ее аудиоверсия. Новеллизацию представят 30 апреля. Помимо прочего летом 2026 года издательство «Эксмо» выпустит и бумажную версию книги.
Ранее опрос литературной платформы «Литнет» показал, что самым востребованным книжным жанром у россиян с долей 59% является фэнтези. В рейтинге предпочтений далее расположились романтика и любовь (51%), приключения (43%) и детективы (33%), напоминает «Радиоточка НСН»
