Создателей «Оставленных» обвинили в плагиате

По данным издания, Frisco предлагал историю уставшего от жизни врача-педиатра, вынужденного присматривать за своей 15-летней пациенткой. Утверждается, что в версии Пэйна-Хемингсона эти персонажи превратились в ворчливого учителя истории и неординарного ученика элитной школы. В 2013 году Frisco попал сначала в «Чёрный список» самых многообещающих нереализованных сценариев, а затем к Пэйну, который реализовать проект отказался. В 2019 году сценарием заинтересовались продюсеры картины «Власть пса», которые представили его Netflix и Пэйну. Режиссер снова отказался, но вскоре запустил в производство «Оставленных».

Гильдия сценаристов посоветовала Стефенсону обратиться в суд.

«Оставленные» — комедийно-драматический сериал Александра Пэйна о событиях в школе-интернате во время рождественских каникул 1970 года.



