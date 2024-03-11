Создателей «Оставленных» обвинили в плагиате

Одних из фаворитов премии «Оскар», создателей фильма «Оставленные» — режиссёра Александра Пэйна и сценариста Дэвида Хемингсона – обвинили в плагиате. Сценарист Саймон Стефенсон, работавший над «Приключениями Паддингтона 2» и пиксаровским «Лукой», заявил, что текст фильма практически полностью списан с его нереализованного проекта Frisco, сообщает Variety.

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По данным издания, Frisco предлагал историю уставшего от жизни врача-педиатра, вынужденного присматривать за своей 15-летней пациенткой. Утверждается, что в версии Пэйна-Хемингсона эти персонажи превратились в ворчливого учителя истории и неординарного ученика элитной школы. В 2013 году Frisco попал сначала в «Чёрный список» самых многообещающих нереализованных сценариев, а затем к Пэйну, который реализовать проект отказался. В 2019 году сценарием заинтересовались продюсеры картины «Власть пса», которые представили его Netflix и Пэйну. Режиссер снова отказался, но вскоре запустил в производство «Оставленных».

Гильдия сценаристов посоветовала Стефенсону обратиться в суд.

«Оставленные» — комедийно-драматический сериал Александра Пэйна о событиях в школе-интернате во время рождественских каникул 1970 года.


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ФОТО: flickr/Kevo Thomson
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