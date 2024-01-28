Создатель «Симпсонов» Джон Буш умер от рака мозга

По информации издания, Буш умер 23 ноября в медицинском центре в Лос-Анджелесе. Причиной стал рак мозга.

Мультипликатор родился в 1954 году в Миннесоте. За «Симпсонов» Буш получил премию «Эмми» в 2001 году. В 2002-м он стал номинантом на получение статуэтки.

Ранее сообщалось, что в Великобритании открыли вакансию аналитика сериала «Симпсоны». В описании отмечалось, что авторам мультфильма загадочным образом удавалось предсказывать будущее, передает «Радиоточка НСН».

