Создатель «Симпсонов» Джон Буш умер от рака мозга
Продюсер мультипликационного сериала «Симпсоны» Джон Буш умер в возрасте 69 лет, пишет журнал Hollywood Reporter.
По информации издания, Буш умер 23 ноября в медицинском центре в Лос-Анджелесе. Причиной стал рак мозга.
Мультипликатор родился в 1954 году в Миннесоте. За «Симпсонов» Буш получил премию «Эмми» в 2001 году. В 2002-м он стал номинантом на получение статуэтки.
Ранее сообщалось, что в Великобритании открыли вакансию аналитика сериала «Симпсоны». В описании отмечалось, что авторам мультфильма загадочным образом удавалось предсказывать будущее, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru