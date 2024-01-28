Создатель «Симпсонов» Джон Буш умер от рака мозга

Продюсер мультипликационного сериала «Симпсоны» Джон Буш умер в возрасте 69 лет, пишет журнал Hollywood Reporter.

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По информации издания, Буш умер 23 ноября в медицинском центре в Лос-Анджелесе. Причиной стал рак мозга.

Мультипликатор родился в 1954 году в Миннесоте. За «Симпсонов» Буш получил премию «Эмми» в 2001 году. В 2002-м он стал номинантом на получение статуэтки.

Ранее сообщалось, что в Великобритании открыли вакансию аналитика сериала «Симпсоны». В описании отмечалось, что авторам мультфильма загадочным образом удавалось предсказывать будущее, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр из мультисериала "Симпсоны"
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