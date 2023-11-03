Мультсериал «Футурама» продлили еще на два сезона

Продолжение истории Фрая и Лилы, а также Профессора, робота Бендера и их друзей выйдет на экраны в 2024 году. Этим летом после десятилетнего перерыва зрители увидели восьмой сезон приключений, происходящих в будущем. К работе на проекте вернулись автор «Симпсонов» мультипликатор Мэтт Грейнинг. Персонажей озвучили Билли Уэст, Кэти Сагал, Джон Ди Маджио.

Ранее вышел первый за 10 лет новый эпизод «Футурамы», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

