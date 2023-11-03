Мультсериал «Футурама» продлили еще на два сезона
Руководство онлайн-кинотеатра Hulu приняло решение продлить ещё на два сезона культовый мультсериал «Футурама», сообщает портал IGN.
Продолжение истории Фрая и Лилы, а также Профессора, робота Бендера и их друзей выйдет на экраны в 2024 году. Этим летом после десятилетнего перерыва зрители увидели восьмой сезон приключений, происходящих в будущем. К работе на проекте вернулись автор «Симпсонов» мультипликатор Мэтт Грейнинг. Персонажей озвучили Билли Уэст, Кэти Сагал, Джон Ди Маджио.
Ранее вышел первый за 10 лет новый эпизод «Футурамы», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Мультсериал «Футурама» продлили еще на два сезона
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