Создатель сериала «Клан Сопрано» Дэвид Чейз заявил о кризисе телевидения
О всеобщем кризисе современного телевидения, заявил создатель сериала «Клан Сопрано» Дэвид Чейз в интервью газете The Times.
Он подчеркнул, что телесериалы с каждым годом становятся всё хуже и хуже.
Чейз считает, что из-за того, что современная телеаудитория не может долго концентрироваться на чем-то, стало невозможно снимать глубокие драматические проекты.
«Кажется, мы сбились с толку», - заметил он.
Чейз также рассказал, что его продюсеры ни однократно просили упростить сюжет «Клана Сопрано».
Ранее, снявший «Клан Сопрано», режиссер скончался в США, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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