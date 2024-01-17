Создатель сериала «Клан Сопрано» Дэвид Чейз заявил о кризисе телевидения

О всеобщем кризисе современного телевидения, заявил создатель сериала «Клан Сопрано» Дэвид Чейз в интервью газете The Times.

Сериалы «Наследники» и «Медведь» стали лидерами по наградам на премии «Эмми»

Он подчеркнул, что телесериалы с каждым годом становятся всё хуже и хуже.

Чейз считает, что из-за того, что современная телеаудитория не может долго концентрироваться на чем-то, стало невозможно снимать глубокие драматические проекты.

«Кажется, мы сбились с толку», - заметил он.

Чейз также рассказал, что его продюсеры ни однократно просили упростить сюжет «Клана Сопрано».

Ранее, снявший «Клан Сопрано», режиссер скончался в США, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: securenews.ru
ТЕГИ:КризисСШАСериалыТелевидение

Горячие новости

Все новости

партнеры