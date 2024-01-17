Создатель сериала «Клан Сопрано» Дэвид Чейз заявил о кризисе телевидения

Он подчеркнул, что телесериалы с каждым годом становятся всё хуже и хуже.

Чейз считает, что из-за того, что современная телеаудитория не может долго концентрироваться на чем-то, стало невозможно снимать глубокие драматические проекты.

«Кажется, мы сбились с толку», - заметил он.

Чейз также рассказал, что его продюсеры ни однократно просили упростить сюжет «Клана Сопрано».

Ранее, снявший «Клан Сопрано», режиссер скончался в США, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

