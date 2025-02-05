Создатель «Назад в будущее» послал «к черту» требующих продолжения фанатов

На церемонии вручения премии «Сатурн - 2025» он рассказал, что трилогия не требует продолжения, о чём говорил, в том числе, режиссёр Роберт Земекис, но люди всё равно спрашивают, когда снимут «Назад в будущее 4».

«И мы отвечаем: «Идите к чёрту»... Мы сняли три потрясающих фильма, а зрители продолжали просить больше... Поэтому мы создали мюзикл «Назад в будущее» и показываем его по всему миру», - сказал Гейл.

Ранее международная группа экспертов провела опрос и выяснила, что трилогию Роберта Земекиса «Назад в будущее» пересматривают чаще остальных фильмов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

