Создатель «Назад в будущее» послал «к черту» требующих продолжения фанатов

У трилогии «Назад в будущее» не будет продолжения. Как пишет Collider, об этом заявил один из создателей истории, сценарист Боб Гейл.

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На церемонии вручения премии «Сатурн - 2025» он рассказал, что трилогия не требует продолжения, о чём говорил, в том числе, режиссёр Роберт Земекис, но люди всё равно спрашивают, когда снимут «Назад в будущее 4».

«И мы отвечаем: «Идите к чёрту»... Мы сняли три потрясающих фильма, а зрители продолжали просить больше... Поэтому мы создали мюзикл «Назад в будущее» и показываем его по всему миру», - сказал Гейл.

Ранее международная группа экспертов провела опрос и выяснила, что трилогию Роберта Земекиса «Назад в будущее» пересматривают чаще остальных фильмов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Кадр из фильма "Назад в будущее"
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