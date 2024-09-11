Новая часть «Дюны» не станет завершением трилогии

«Она будет иметь самобытность», — подчеркнул режиссер.

Он также рассказал, что сюжет новой картины разворачивается, через 12 лет после первого романа «Дюны». В этой связи, как заметил Вильнев, исполнителей главных ролей придется искусственно состарить.

В новом фильме сыграют Тимоти Шаламе, Зендея, Флоренс Пью и другие артисты.

Ранее стало известно, что общие сборы «Дюны 2» превысили результаты первой части, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

