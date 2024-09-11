Новая часть «Дюны» не станет завершением трилогии
Новый фильм по роману Фрэнка Герберта «Мессия Дюны» не станет завершением трилогии, заявил кинорежиссер Дени Вильнев, сообщает Variety.
По его словам, третья часть будет отдельной историей.
«Она будет иметь самобытность», — подчеркнул режиссер.
Он также рассказал, что сюжет новой картины разворачивается, через 12 лет после первого романа «Дюны». В этой связи, как заметил Вильнев, исполнителей главных ролей придется искусственно состарить.
В новом фильме сыграют Тимоти Шаламе, Зендея, Флоренс Пью и другие артисты.
Ранее стало известно, что общие сборы «Дюны 2» превысили результаты первой части, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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