Создатель «Бивиса и Баттхеда» заявил о возвращении героев
Поклонники мультфильма «Бивис и Баттхед» смогут снова увидеть любимых героев на экранах, сообщает телеканал «360».
Создатель персонажей Майк Джадж анонсировал в Twitter выход полнометражного мультфильма, который должен появиться в 2022 году «на Paramount+ и не только». К своему посту режиссер добавил черно-белые изображения постаревших персонажей.
По словам авторов мультсериала, мультфильм сохранит полюбившийся многим юмор и сатиру на современное общество.
В 2020 году было объявлено, что на канале Comedy Central выйдут два новых сезона легендарного мультсериала.
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