Создатель «Бивиса и Баттхеда» заявил о возвращении героев

Поклонники мультфильма «Бивис и Баттхед» смогут снова увидеть любимых героев на экранах, сообщает телеканал «360».

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Создатель персонажей Майк Джадж анонсировал в Twitter выход полнометражного мультфильма, который должен появиться в 2022 году «на Paramount+ и не только». К своему посту режиссер добавил черно-белые изображения постаревших персонажей.

По словам авторов мультсериала, мультфильм сохранит полюбившийся многим юмор и сатиру на современное общество.

В 2020 году было объявлено, что на канале Comedy Central выйдут два новых сезона легендарного мультсериала.

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Фото: Instagram/beavisandbutthead
ТЕГИ:Мультфильмы
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