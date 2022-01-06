Создатель «Бивиса и Баттхеда» заявил о возвращении героев

Создатель персонажей Майк Джадж анонсировал в Twitter выход полнометражного мультфильма, который должен появиться в 2022 году «на Paramount+ и не только». К своему посту режиссер добавил черно-белые изображения постаревших персонажей.

По словам авторов мультсериала, мультфильм сохранит полюбившийся многим юмор и сатиру на современное общество.

В 2020 году было объявлено, что на канале Comedy Central выйдут два новых сезона легендарного мультсериала.

