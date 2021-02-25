Бивис и Баттхед возвращаются на экраны

Стриминговый сервис Paramount+ покажет полнометражный анимационный фильм про Бивиса и Баттхеда. Премьера мультфильма запланирована на 4 марта 2021 года.

Paramount+ в своем аккаунте в Twitter выложил тизер ленты. В ролике Бивис и Баттхед созваниваются через Zoom, сидя при этом на одном диване, и рассказывают зрителям, что готовят фильм. В ходе своей беседы они традиционно глупо хихикают.

В 2020 году было объявлено, что на канале Comedy Central выйдут два новых сезона легендарного мультсериала.

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Фото: Instagram/beavisandbutthead
ТЕГИ:ШоуМультфильм
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