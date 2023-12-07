«Совместим две приятности»: Мазаев рассказал, как отметит день рождения
Приятно отмечать день рождения и на сцене, и за праздничным столом, правда, на сцене это еще и волнительно, сказал НСН Сергей Мазаев.
Заслуженный артист России, солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев 7 декабря отмечает день рождения. В этот же день вечером состоится его концерт в Московском доме музыки. В разговоре с НСН певец рассказал, где ему приятнее отмечать день рождения — за праздничным столом или на концерте со слушателями.
«Это абсолютно разные приятности. Правда, на сцене не только приятно, но и волнительно. В день рождения стараюсь все совмещать — так получится и в этот раз. Сначала сделаю концерт для публики и для друзей, а потом в узком кругу мы произнесем тосты», — сказал Мазаев.
Также собеседник НСН анонсировал праздничную программу на вечернем концерте.
«Зрителей ждет самая разнообразная программа. Будем играть инструментальную, живую музыку, споют мои солисты Алена Долбик и Андреа Коста, автор-исполнитель собственных песен из Тосканы (Италия), с которым мы работаем. И, соответственно, выступлю я», — подытожил артист.
Ранее музыкальный критик Илья Легостаев в день рождения группы «Ария» раскрыл секрет популярности коллектива. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Власти Дании запретили сожжение Корана
- Глава Минфина анонсировал плавную отмену валютных ограничений
- «Персиковый пушок» назвали главным цветом 2024 года
- Минфин предложил увеличить первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30%
- Путин назвал уровень дефицита федерального бюджета
- В Госдуме призвали усилить профилактику травли в школах
- В Хакасии двое туристов на снегокатах замёрзли насмерть
- Суд продлил арест адвокатам Алексея Навального
- ВСУ обстреляли курскую деревню Елизаветовка
- В Москве выросло число компаний, связанных с дизайном интерьера
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru