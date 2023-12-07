«Совместим две приятности»: Мазаев рассказал, как отметит день рождения

Приятно отмечать день рождения и на сцене, и за праздничным столом, правда, на сцене это еще и волнительно, сказал НСН Сергей Мазаев.

Заслуженный артист России, солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев 7 декабря отмечает день рождения. В этот же день вечером состоится его концерт в Московском доме музыки. В разговоре с НСН певец рассказал, где ему приятнее отмечать день рождения — за праздничным столом или на концерте со слушателями.

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«Это абсолютно разные приятности. Правда, на сцене не только приятно, но и волнительно. В день рождения стараюсь все совмещать — так получится и в этот раз. Сначала сделаю концерт для публики и для друзей, а потом в узком кругу мы произнесем тосты», — сказал Мазаев.

Также собеседник НСН анонсировал праздничную программу на вечернем концерте.

«Зрителей ждет самая разнообразная программа. Будем играть инструментальную, живую музыку, споют мои солисты Алена Долбик и Андреа Коста, автор-исполнитель собственных песен из Тосканы (Италия), с которым мы работаем. И, соответственно, выступлю я», — подытожил артист.

Ранее музыкальный критик Илья Легостаев в день рождения группы «Ария» раскрыл секрет популярности коллектива. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КонцертДень РожденияМоральный кодексСергей Мазаев

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