Советский актер Виктор Степанов умер на 78-м году жизни
Советский и российский актер Виктор Степанов ушел из жизни в возрасте 77 лет, сообщило агентство «Регнум».
Артист скончался в Москве в окружении родных и близких. Он боролся с онкологическим заболеванием, также у него были проблемы с легкими.
Степанов известен массовому зрителю по роли в фильме «Верные сердца» режиссера Бориса Долина. В дальнейшем он сменил сферу деятельности и начал заниматься ремонтом авиационной техники.
В начале апреля в возрасте 75 лет умер актер театра и кино Евгений Шершнев. Он известен по фильмам-спектаклям, в том числе «Ричард III», «Кот в сапогах», «Антоний и Клеопатра», отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru