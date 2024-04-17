Советский актер Виктор Степанов умер на 78-м году жизни

Артист скончался в Москве в окружении родных и близких. Он боролся с онкологическим заболеванием, также у него были проблемы с легкими.

Степанов известен массовому зрителю по роли в фильме «Верные сердца» режиссера Бориса Долина. В дальнейшем он сменил сферу деятельности и начал заниматься ремонтом авиационной техники.

В начале апреля в возрасте 75 лет умер актер театра и кино Евгений Шершнев. Он известен по фильмам-спектаклям, в том числе «Ричард III», «Кот в сапогах», «Антоний и Клеопатра», отмечает «Радиоточка НСН».

