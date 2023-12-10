Советский актер Сергей Иванов умер на 94-м году жизни
10 декабря 202317:30
В возрасте 93 лет умер советский и российский актер, драматург Сергей Иванов.
О смерти артиста сообщила пресс-служба Марийского национального театра драмы. Причина ухода из жизни не называется.
Иванов родился 20 октября 1930 года в деревне Ильнетуры Волжского района Республики Марий Эл. В 1963 году он поставил первую национальную оперу «Акпатыр».
Ранее ушел из жизни актер из «Д'Артаньяна и трех мушкетеров» Сергей Кустов. Также артист сыграл сериале «Анна Герман», «Государственная граница» и других картинах, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru