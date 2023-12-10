Советский актер Сергей Иванов умер на 94-м году жизни

О смерти артиста сообщила пресс-служба Марийского национального театра драмы. Причина ухода из жизни не называется.

Иванов родился 20 октября 1930 года в деревне Ильнетуры Волжского района Республики Марий Эл. В 1963 году он поставил первую национальную оперу «Акпатыр».

Ранее ушел из жизни актер из «Д'Артаньяна и трех мушкетеров» Сергей Кустов. Также артист сыграл сериале «Анна Герман», «Государственная граница» и других картинах, отмечает «Радиоточка НСН».

