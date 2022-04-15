Совет продюсеров ИРИ назвал победителей конкурса национального контента

Рабочая группа Продюсерского совета Института развития интернета (АНО «ИРИ») объявила, что по итогам конкурса на создание национального контента в цифровой среде финансовую поддержку получат 116 проектов, сообщает пресс-служба Института.

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В сообщении говорится, что в число победителей вошли художественные и документальные сериалы, спецпроекты в СМИ, серии видеороликов, приложения и игры, которые будут выходить вплоть до 2024 года.

Уточняется, что в число поддержанных проектов вошли сериалы «Последний Богатырь. Наследие», «Плевако» с Сергеем Безруковым, «Челюскин. Первые», продолжение мультсериала «Барбоскины», сериал об олимпийской истории советского и российского спорта «Игры и люди», сериал «Нюрнберг» и другие.

Также поддержку окажут третьему сезону трэвел-шоу по России с незрячим блогером Владимиром Васкевичем «Куда глаза НЕ глядят», мультиформатному проекту о Байкало-Амурской магистрали «БАМ-50», серии статей о многодетном материнстве «100 семей 800 детей» и другим.

В категории «Игры/ПО» победителями стали приложение для переболнвших COVID-19 «Послевыписки.рф», цифровой помощник для диабетиков «Диабет образ жизни», а также развивающая игра для детей «Мы живем в России. Узнаем новое, играем и учимся с Бодо Бородо».

Исполнительный директор ИРИ Елена Лапина отметила, что в 2022 году планируется реализовать 42 проекта-победителя, а производственный цикл остальных составляет от двух до трёх лет.

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ФОТО: Телевизор. Фото: www.flickr.com
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