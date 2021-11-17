Телеведущий Дибров назвал телезрителей идиотами

Телеведущий Дмитрий Дибров в интервью «Экспресс газете» заявил, что только 20% всех телезрителей в стране являются «дельными людьми, с которыми есть о чём поговорить».

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По его словам, остальные 80% зрителей — идиоты.

«Мы вернулись в телевидение 80-х, а быть может, даже 70-х. Сейчас 80% зрителей — идиоты... Так было и тогда. Особенность той поры — мы не думали о деньгах», — резюмировал Дибров.

Ранее вице-президент «Роснефти», телеведущий Михаил Леонтьев назвал непривитых от коронвавируса россиян «баранами, которые не пасутся без пастуха», сообщает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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