Телеведущий Дибров назвал телезрителей идиотами
Телеведущий Дмитрий Дибров в интервью «Экспресс газете» заявил, что только 20% всех телезрителей в стране являются «дельными людьми, с которыми есть о чём поговорить».
По его словам, остальные 80% зрителей — идиоты.
«Мы вернулись в телевидение 80-х, а быть может, даже 70-х. Сейчас 80% зрителей — идиоты... Так было и тогда. Особенность той поры — мы не думали о деньгах», — резюмировал Дибров.
Ранее вице-президент «Роснефти», телеведущий Михаил Леонтьев назвал непривитых от коронвавируса россиян «баранами, которые не пасутся без пастуха», сообщает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,2 млн+36 626 / сут.
Умерли
259 тыс.+1 247 / сут.
Выздоровели
7,9 млн+36 388 / сут.
- Корпункт ТАСС откроется на МКС
- Телеведущий Дибров назвал телезрителей идиотами
- Белоруссия приостановила работу одной из веток нефтепровода «Дружба»
- «Нарушают права человечества». Поклонская выступила против QR-кодов
- Володин потребовал приходить на заседания Госдумы РФ с QR-кодом
- Президент РАН прокомментировал ввод QR-кодов по всей России
- Жители Дальнего Востока ощутили дефицит топлива
- Марьяну Лысенко избрали председателем Совета по общественному телевидению
- Россия перестала поставлять обувь в Белоруссию
- Новорождённых в России будут обследовать на СМА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru