Гендиректор МХАТ снял со стены портрет худрука Боякова
Генеральный директор Московского Художественного академического театра им. М. Горького Владимир Кехман на камеру снял со стены портрет художественного руководителя театра Эдуарда Боякова. Видеозапись опубликовала в своем Telegram-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян.
«Татьяна Васильевна (президент МХАТ Татьяна Доронина. - НСН), смотрите, смотрите. Оп! И нет его. Люблю вас очень, спасибо вам большое за все», — прокомментировал гендиректор свои действия.
Бояков в понедельник сообщил в Facebook о своем уходе из МХАТ. По словам худрука, Кехман лично попросил его оставить должность, отмечает РИА ФАН. При этом срок контракта с Бояковым, который занял свое кресло в 2018 году, еще не истек.
В Министерстве культуры назвали увольнение худрука МХАТ «абсолютной неожиданностью», отмечает RT.
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