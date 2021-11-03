Гендиректор МХАТ снял со стены портрет худрука Боякова

«Татьяна Васильевна (президент МХАТ Татьяна Доронина. - НСН), смотрите, смотрите. Оп! И нет его. Люблю вас очень, спасибо вам большое за все», — прокомментировал гендиректор свои действия.

Бояков в понедельник сообщил в Facebook о своем уходе из МХАТ. По словам худрука, Кехман лично попросил его оставить должность, отмечает РИА ФАН. При этом срок контракта с Бояковым, который занял свое кресло в 2018 году, еще не истек.

В Министерстве культуры назвали увольнение худрука МХАТ «абсолютной неожиданностью», отмечает RT.

