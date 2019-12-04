Совет кинокритиков США признал «Ирландца» лучшим фильмом года
Драма Мартина Скорсезе «Ирландец» с Робертом Де Ниро и Аль Пачино получила награду за лучший фильм этого года от Национального совета кинокритиков США. Об этом пишет The Guardian.
«Мы очень рады наградить "Ирландца" как наш лучший фильм. Мастерская эпопея Мартина Скорсезе - это богатый, трогательный, красиво текстурированный фильм, который представляет лучшее из того, что может быть в кино», - приводит издание слова представителя организации.
Как отмечает газета, признание фильма Национальным советом дает хороший старт картине в борьбе за главную кинопремию мира «Оскар».
Национальный совет кинокритиков - это нью-йоркская организация, состоящая из «избранной группы знающих кинолюбителей, ученых и кинематографистов».
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