Совет кинокритиков США признал «Ирландца» лучшим фильмом года

4 декабря 201920:31

Драма Мартина Скорсезе «Ирландец» с Робертом Де Ниро и Аль Пачино получила награду за лучший фильм этого года от Национального совета кинокритиков США. Об этом пишет The Guardian.

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«Мы очень рады наградить "Ирландца" как наш лучший фильм. Мастерская эпопея Мартина Скорсезе - это богатый, трогательный, красиво текстурированный фильм, который представляет лучшее из того, что может быть в кино», - приводит издание слова представителя организации.

Как отмечает газета, признание фильма Национальным советом дает хороший старт картине в борьбе за главную кинопремию мира «Оскар».

Национальный совет кинокритиков - это нью-йоркская организация, состоящая из «избранной группы знающих кинолюбителей, ученых и кинематографистов».

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