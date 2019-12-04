Совет кинокритиков США признал «Ирландца» лучшим фильмом года

«Мы очень рады наградить "Ирландца" как наш лучший фильм. Мастерская эпопея Мартина Скорсезе - это богатый, трогательный, красиво текстурированный фильм, который представляет лучшее из того, что может быть в кино», - приводит издание слова представителя организации.

Как отмечает газета, признание фильма Национальным советом дает хороший старт картине в борьбе за главную кинопремию мира «Оскар».

Национальный совет кинокритиков - это нью-йоркская организация, состоящая из «избранной группы знающих кинолюбителей, ученых и кинематографистов».

