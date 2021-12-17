«Союзмультфильм» выпустит продолжение сериала про медвежонка Умку
Студия «Союзмультфильм» ведет работу над новым анимационным сериалом про белого медвежонка Умку, сообщает телеканал «360».
Мультфильм расскажет об уникальной культуре северных народов и будет воспитывать в детях любовь к природе. В 2019 году студия выпустила продолжение классического мультфильма — анимационную ленту «Умка на ёлке», который был положительно воспринят зрителями. В настоящее время ведется работа над новой историей.
Также в 2022 году «Союзмультфильм» планирует выпустить в прокат полнометражную анимацию «Суворов: великое путешествие». Премьера запланирована на 1 мая.
Напомним, «Союзмультфильм» зарегистрирует Умку в качестве товарного знака. Новый логотип узнаваем. Он представляет собой машущего лапой медвежонка из известного советского мультфильма, рядом с которым находится надпись «Умка».
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