«Союзмультфильм» выпустит продолжение сериала про медвежонка Умку

Мультфильм расскажет об уникальной культуре северных народов и будет воспитывать в детях любовь к природе. В 2019 году студия выпустила продолжение классического мультфильма — анимационную ленту «Умка на ёлке», который был положительно воспринят зрителями. В настоящее время ведется работа над новой историей.

Также в 2022 году «Союзмультфильм» планирует выпустить в прокат полнометражную анимацию «Суворов: великое путешествие». Премьера запланирована на 1 мая.

Напомним, «Союзмультфильм» зарегистрирует Умку в качестве товарного знака. Новый логотип узнаваем. Он представляет собой машущего лапой медвежонка из известного советского мультфильма, рядом с которым находится надпись «Умка».

