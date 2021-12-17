«Союзмультфильм» выпустит продолжение сериала про медвежонка Умку

Студия «Союзмультфильм» ведет работу над новым анимационным сериалом про белого медвежонка Умку, сообщает телеканал «360».

«Союзмультфильм» сделает Умку товарным знаком

Мультфильм расскажет об уникальной культуре северных народов и будет воспитывать в детях любовь к природе. В 2019 году студия выпустила продолжение классического мультфильма — анимационную ленту «Умка на ёлке», который был положительно воспринят зрителями. В настоящее время ведется работа над новой историей.

Также в 2022 году «Союзмультфильм» планирует выпустить в прокат полнометражную анимацию «Суворов: великое путешествие». Премьера запланирована на 1 мая.

Напомним, «Союзмультфильм» зарегистрирует Умку в качестве товарного знака. Новый логотип узнаваем. Он представляет собой машущего лапой медвежонка из известного советского мультфильма, рядом с которым находится надпись «Умка».

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