«Союзмультфильм» выпустит картину о детстве Винни-Пуха, Кеши и Матроскина
«Союзмультфильм» анонсировал короткометражный анимационный фильм о детстве одних самых знаменитых героях своей «золотой коллекции». Регулярный спецпроект представит в нежном возрасте Попугая Кешу, Винни-Пуха, Кота Матроскина и одного из двух героев мультфильма «Как Львенок и Черепаха пели песню.
Премьера посвящена 88-летию киностудии, выпуск намечен на лето, рассказала руководитель «Союзмультфильма» Юлиана Слащёва. По её словам, идея состоит в том, чтобы легендарных персонажей полюбили современные малыши, которые, может быть, сейчас не интересуются мультклассикой.
Похожий проект уже был осуществлён киностудией в конце 2023 года. Речь идёт о короткометражном фильме «Принцессы. Сказочный голос».
В этой анимационной картине были объединены сюжетом Забава из «Летучего корабля», Принцесса Бременская, Золушка, Дюймовочка, героиня «Принцессы и Людоеда». Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», компанию им составила Шамаханская царица из «Золотого Петушка».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru